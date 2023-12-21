Український дует володарів "Золотого м'яча" потрапив до топ-20 гравців 80-х

Британський журнал FourFourTwo склав рейтинг з 32-х найкращих гравців 1980-х років. До престижного списку потрапили два українські футболісти.

Експерти FourFourTwo зробили нелегкий вибір, визначивши найкращих футболістів десятиліття. Тим приємніше, що до нього потрапили легендарні українці Олег Блохін та Ігор Бєланов.

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Визнання українських форвардів

Олег Блохін свої найкращі футбольні роки провів у 1970-х. Проте, у наступному десятилітті форвард вважався одним з найсильніших гравців світу. У топ-списку FourFourTwo Блохін посів 19-те місце.

"Володар "Золотого м’яча" 1975 року Олег Блохін все ще був дуже сильним навіть у 80-ті роки, очолюючи легендарну команду Валерія Лобановського Динамо, яка виграла Кубок володарів кубків 1985/86.

Найкращий бомбардир цього змагання, Блохін є рекордсменом за кількість матчів і голів за Радянський Союз, який він представляв на чемпіонатах світу 1982 і 1986 років", – йдеться в характеристиці Блохіна.

Його одноклубник Ігор Бєланов отримав від FourFourTwo почесне 18-те місце. Уродженець Одеси запалював на ЧС-1986 та був одним з творців перемоги Динамо в Кубку кубків-1986.

"Партнер Блохіна в нападі Динамо, українець Ігор Бєланов пішов стопами свого одноклубника та напарника по збірній, отримавши "Золотий м’яч" 1986 року.

Найкращий бомбардир Кубка володарів кубків 1985/86 з п’ятьма голами – разом з Блохіним, ще одним колегою по Динамо Олександром Заваровим та Франком Ліппманом з Динамо Дрезден. Він допоміг Радянському Союзу вийти у фінал Євро-1988", – так описали досягнення Бєланова.

Дві легенди України / facebook.com/igor.belanov.official

На вершині списку найкращих гравців зірки 80-х: Дієго Марадона, Мішель Платіні та Марко ван Бастен.

Топ-10 гравців 80-х за версією FourFourTwo

1. Дієго Марадона

2. Мішель Платіні

3. Марко ван Бастен

4. Зіко

5. Франк Райкард

6. Гаетано Ширеа

7. Франко Барезі

8. Руд Гулліт

9. Карл-Хайнц Румменігге

10. Роналд Куман...

18. Ігор Бєланов

19. Олег Блохін

. За всю історію "Золотого м'яча" нагороду вигравали три українці: Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).