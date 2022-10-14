Народився в сорочці: блискавка влучила в арбітра під час матчу на Філіппінах – моторошне відео

Погодні умови неодноразово вносили своє корективи у проведення футбольних поєдинків. У Філіппінах вирішили провести матч під час грози.

Матч нижчої ліги Філіппін мало не закінчився летально для арбітра. Прямо під час поєдинку Чаплі Пенса вразила блискавка.

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Рідкісне влучання блискавки під час гри у футбол

Цей момент потрапив в об'єктиви камери. Відверто кажучи, такий епізод є дуже моторошним. Адже арбітр міг загинути прямо під час виконання своєї роботи у футбольному матчі. Такі моменти із блискавкою є рідкістю у футбольних поєдинках.

На щастя, з 24-річним суддею все добре. Йому оперативно надали медичну допомогу. Сам постраждалий після зустрічі розповів про свої відчуття під час влучання блискавки. Чаплі пообіцяв, що після одужання обов'язково закінчить поєдинок, у якому пролунає фінальний свисток.

Раптом я втратив рівновагу, впав і відчув тепло в тілі. Я добре відновлююся. Я щасливий, що вижив. Блискавка могла вбити мене на місці. Я скоро повністю одужаю. Я виконаю свій обов'язок арбітра... Я закінчу цю гру,

– сказав суддя.

Відео моменту влучання блискавки