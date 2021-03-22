Блискавка вбила спортсменку, яка готувалася до Олімпіади-2020

Серфінгістка Кетрін Діас Ернандес загинула під час тренування в Сальвадорі. Дівчина перебувала у воді в той момент, коли поруч вдарила блискавка.

Трагічний інцидент стався недалеко від будинку 22-річної спортсменки на тихоокеанському пляжі Ель-Тунку.

До слова Українка Кіченок виграла турнір WTA в Санкт-Петербурзі

Що відомо про спортсменку

Діас була сестрою президента Федерації серфінгу Сальвадора Хосе Діаса. Спортсменка готувалася до майбутнього в кінці травня змагання, яке буде кваліфікаційним на Олімпійські ігри в Токіо.

Рішення про включення серфінгу в олімпійську програму було прийнято на 129-й сесії Міжнародного олімпійського комітету в серпні 2016 року. Перші нагороди будуть розіграні вже цього літа.