Благодійний матч Легія – Динамо: за 2 доби продали вже третину квитків

9 квітня 2022 , 16:51
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У Польщі 12 квітня відбудеться благодійний футбольний матч між командами Легія та Динамо. За 2 дні вже вдалося продати третину квитків.

Про це розповів організатор футбольного туру Динамо Максим Радуцький в ефірі 24 каналу. Варто зауважити, що стадіон Stadion Legii, де відбудеться матч, вміщає понад 31 тисячу осіб. 

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"Ми вийшли у продаж 2 дні тому. Продали до 10 тисяч квитків", – розповів Радуцький. 

Він також закликав представників великого бізнесу, який переїхав у Польщу, купити квитки на цей благодійний матч для своїх співробітників. 

Зверніть увагу! Квитки можна придбати на сайті ФК Легія за посиланням.

Що відомо про футбольний матч

Матч розпочнеться 12 квітня о 21:30 за київським часом на стадіоні Stadion Legii у Варшаві. Цей поєдинок буде першим із серії благодійних заходів. Їхня мета – зібрати гроші на підтримку України.

Усі кошти від продажу квитків, а також донати, які надходитимуть упродовж телетрансляції, будуть спрямовані на підтримку організацій, що допомагають внутрішньо переміщеним особам, які постраждали через повномасштабний наступ Росії на Україну. 

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Автор: Тетяна Кійовська