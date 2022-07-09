Екскапітан збірної України Ліщук виставив на аукціон легендарну футболку, щоб допомогти ЗСУ
Джерело:фейсбук БК Рівне
Легенда збірної України з баскетболу Сергій Ліщук долучився до збору коштів на потреби ЗСУ. Баскетболіст віддав на аукціон свою ігрову футболку "синьо-жовтих".
Цінний лот від колишньої зірки збірної України
Лот від колишнього капітана збірної України з'явився 8 липня на сторінці баскетбольного клубу Рівне у фейсбуці. Це не просто футболку Сергія Ліщука з якогось матчу, а майка, у якій він провів свій прощальний поєдинок за головну команду країни.
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Аукціон триватиме до 12 липня включно. Ціна лота стартує з 2 тисяч гривень. Кожен наступний крок оцінюють у 200 гривень. Свої ставки можна залишати на сторінці БК Рівне під постом про аукціон.
Усі виручені від розіграшу кошти підуть на потреби української армії.
Що відомо про Сергія Ліщука
- За свою баскетбольну кар'єру пограв в Україні та за кордоном – Пульсар, Хімік, Азовмарш та іспанська Валенсія.
- Провів 50 матчів у футболці української збірної та є рекордсменом національної команди за кількість очок 596.
- Наразі є президентом баскетбольного клубу Рівне, яке й організувало благодійний аукціон.
- Ліщук є багаторазовим призером України та володарем Кубка країни, дворазовий володар Єврокубка УЛЄБ, фіналістом Єврокубка ФІБА та учасником Матчу усіх зірок Єврокубка ФІБА-2007.