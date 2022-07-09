Екскапітан збірної України Ліщук виставив на аукціон легендарну футболку, щоб допомогти ЗСУ

Легенда збірної України з баскетболу Сергій Ліщук долучився до збору коштів на потреби ЗСУ. Баскетболіст віддав на аукціон свою ігрову футболку "синьо-жовтих".

Цінний лот від колишньої зірки збірної України

Лот від колишнього капітана збірної України з'явився 8 липня на сторінці баскетбольного клубу Рівне у фейсбуці. Це не просто футболку Сергія Ліщука з якогось матчу, а майка, у якій він провів свій прощальний поєдинок за головну команду країни.

Читайте також Олімпійський чемпіон Верняєв вчить українську, щоб не розмовляти мовою ворога

Аукціон триватиме до 12 липня включно. Ціна лота стартує з 2 тисяч гривень. Кожен наступний крок оцінюють у 200 гривень. Свої ставки можна залишати на сторінці БК Рівне під постом про аукціон.

Усі виручені від розіграшу кошти підуть на потреби української армії.

Що відомо про Сергія Ліщука