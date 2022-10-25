Мегафайт Усик - Ф'юрі вже скоро: названі місце і дата бою

Вакантне звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті може бути розігране наступної весни. Інсайдер розповів, де і коли відбудеться бій Усик - Ф'юрі.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик свій наступний поєдинок, ймовірно, проведе проти Тайсона Ф'юрі – володаря титулу WBC. Цією інформацією поділився журналіст ESPN Майк Коппінджер.

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Інсайдер повідомив, що між представниками Усика і Ф'юрі ведуться перемовини. За попередніми даними, мегафайт за звання абсолюта відбудеться у березні в Саудівській Аравії.

"Мені сказали, що ведуться переговори щодо того, щоб зробити цей бій у березні в Саудівській Аравії. Чому Ф'юрі взагалі згадував Джошуа? Ну, йому потрібний був проміжний бій. Мабуть, він вирішив, що Джошуа підійде у цій ролі", – розповів Коппінджер.

Раніше промоутер "Циганського короля" Френк Воррен теж називав саме цю дату майбутнього поєдинку.

Зазначимо, що переш ніж провести битву з Усиком, Ф'юрі проведе проміжний бій з Дереком Чісорою, який має відбутися 3 грудня.

До речі, "Циганський король" вже двічі зустрічався з Чісорою у 2011 і 2014 роках. В обох поєдинках перемогу святкував Ф'юрі. А у 2020 році на "Вемблі" Чісора програв бій Олександру Усику одностайним рішенням суддів.