Очікується аншлаг: Красюк розповів скільки квитків продано на бій Усика проти Дюбуа

У Вроцлаві 26 серпня відбудеться захист чемпіонських титулів Олександра Усика в бою проти Даніеля Дюбуа. Квитків на подію стає все менше, але вони ще є у продажі.

У головній події вечора боксу в Польщі український боксер захищатиме титули чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO, IBO та The Ring у важкій вазі. Британець наразі володіє титулом "регулярного" чемпіона світу за версією WBA.

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Більше 75 відсотків квитків уже реалізовано

Промоутер українського чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО), розповів фанатам боксу, що вони ще можуть придбати квитки на бій, але треба поспішати. За словами Олександра Красюка, він знає, яка кількість людей очікується на стадіоні. На бій проти Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО) уже продано більшість квитків на Tarczyński Arena, яка вміщує більше 42 тисяч фанатів.

Звичайно відомо. Понад три чверті квитків вже реалізовано. У нас залишається найактивніший період реалізації, коли до поєдинку лишається мало часу. Коли розпочнеться тиждень бою, де буде більше медіаактивностей, відкрите тренування, пресконференція, яка відбудеться на День незалежності, зважування – усі ці речі розраховані на те, аби реалізовувати квитки. Думаю, це буде повна арена, 40-тисячна,

– сказав Красюк.

Нагадаємо, що бій пройде 26 серпня у Вроцлаві. В андеркарді поєдинку відбуватимуться також бої інших українців. Серед них виділяється титульний бій чемпіона WBO International Дениса Берінчика, у якому він захищатиме пояс у протистоянні зі шведом Ентоні Їгітом та бій Дмитра Митрофанова з британцем Хамзою Ширазом, який володіє титулом WBC Silver в середній вазі. Ще одним титульним боєм стане зустріч Даніеля Лапіна та німця Аро Шварца за титул IBO Continental у напівважкій вазі.

. На цьому ж стадіоні, але вже 9 вересня збірна України з футболу гратиме свій матч проти Англії у рамках кваліфікаційного матчу до Євро-2024.