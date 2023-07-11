Видає бажане за реальність: Дюбуа побачив страх в очах Усика

Олександр Усик та Даніель Дюбуа проведуть бій 26 серпня на Tarczyński Arena Wroclaw у Польщі. Це буде перший поєдинок для обох боксерів у 2023 році.

У Варшаві, 10 липня, відбулася перша спільна пресконференція Даніеля Дюбуа та Олександра Усика. Закінчилася вона битвою поглядів.

Читайте також Ціна доступна кожному: стало відомо скільки коштуватимуть квитки на бій Усик – Дюбуа

Дюбуа щось помітив, чого ніхто не зміг

Чемпіон WBA World у надважкій вазі Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) поділився очікуваннями від бою з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Щойно добре роздивився Усика, його розмір та все інше. Я готовий до майбутнього виклику. Готовий забрати ці пояси. Всі мене списують з рахунків, я андердог, але час покаже – вийду на вершину. Помітив страх в очах Усика (під час дуелі поглядів – прим.),

– зазначив британець.

Десь тут Дюбуа побачив страх в очах українського чемпіона: дивіться відео

Даніель розповів завдяки чому зможе претендувати на перемогу та заявив про готовність змінити бокс, при цьому з повагою висловився про Усика:

"Знаю, Олександр – великий чемпіон, але ми йдемо, щоб творити історію. Він перейшов з важкої ваги до надважкої. Відчуваю, що маю силу, швидкість, природні здібності та більше потужності в руках. Відчуваю, що мого найкращого боксу буде достатньо. Такі моменти трапляються нечасто. Такі можливості з’являються не завжди. Тож готовий вийти та забрати пояси додому.

Усик – шульга, на це не можна не звертати увагу. Він чемпіон світу. Він довів це. Заявив про себе так, що тепер я хочу вийти в ринг та показати, що голодний до перемог. Йду на всі жертви, які мені потрібні. Готовий нокаутувати будь-кого, кого мушу, щоб підготуватися, показати шоу та просто змінити бокс".