Арешт замість бою: поєдинок непереможного боксера з України зірвано – що сталось

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко 5 березня мав провести перший свій бій з грудня 2021 року. Проте його довгоочікуване повернення знову не відбулося.

Суперником українця в шестираундовому поєдинку мав стати 40-річний американець Деон Ронні Гейл. Проте їхня зустріч у ринзі на арені "Texas Troubadour Theatre" у Нешвіллі зірвалася в останній момент.

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Чому зірвався бій Сіренка

Владислав Сіренко розповів про причини скасування бою. За словами українського проспекта, все вже було готове до проведення битви, але суперника було заарештовано поліцією, коли той прямував на арену.

Суперника було заарештовано до того, як він приїхав на бій. Такого в моєму досвіді ще не було! Але бій зробимо. Трохи пізніше. А зараз працюємо над цим. Дуже багато проблем виникло перед цим поєдинком. І все вирішувалося практично в останній момент. Я до останнього не знав, чи відбудеться поєдинок, чи ні. Лише в день бою, о 14:00, стало відомо, що бою не буде,

– заявив українець.

Зазначимо, що це вже другий скасований бій Владислава Сіренка за останні 12 місяців. Він мав повернутися в ринг у березні 2023 року, але тоді травмував руку та був змушений робити операцію.

Нагадаємо, що востаннє Сіренко проводив офіційний поєдинок 18 грудня 2021 року. У ньому він захистив чемпіонський пояс WBC Asia у надважкій вазі в бою проти іншого українця Андрія Руденка.

Хто такий Владислав Сіренко