Рідні стіни допомогли: Канело в бою з двома нокдаунами ефектно побив Райдера – відео

Мексиканський боксер Сауль "Канело" Альварес зберіг за собою усі 4 пояси абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі. У видовищному поєдинку Альварес добряче помотлошив Райдера.

У Мексиці, на арені Estadio Akron у Гвадалахарі, відбувся вечір боксу організований компаніями Canelo Promotions та Matchroom Boxing. Головною подією шоу став поєдинок абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса та тимчасового чемпіона WBO британця Джона Райдера. Канело вперше за останні 11 років проводив бій на своїй Батьківщині, пише 24 Канал.

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Канело не зумів здобути дострокову перемогу

Поєдинок розпочався з розвідки. Проте вже з другої 3-хвилинки Альварес почав діяти активніше, змушуючи суперника йти в клінч. Мексиканець системно працював по корпусу та голові британця одиночними ударами.

У 3-му раунді Канело розбив ніс Райдеру. Тимчасовий чемпіон відповів аперкотами, намагаючись відігнати опонента.

У 5-му раунді Райдер пропустив двійку та вперше опинився на помості. Після відліку рефері бій продовжився.

Відео нокдауну в 5-му раунді

Не дивлячись на перевагу абсолютного чемпіона, Райдер не збирався вивішувати білий прапор. У британця непогано проходили удари з дальньої та ближньої дистанції. Проте це йому не допомогло.

На останній секунді 8-го раунду Райдер вдруге опинився в нокдауні, але офіційно він не був зарахований. Отримавши велику кількість ударів британець не збирався капітулювати та навіть витримав останні чемпіонські раунди.

Відео моментів бою Альварес – Райдер

За підсумком 12 раундів судді одноголосно віддали перемогу Альваресу: 120-107, 118-109, 118-109. Ця перемога стала 59-ю в кар'єрі абсолютного чемпіона.

Наступна мета Канело – взяти реванш за поразку від Дмітрія Бівола, яку він зазнав у травні 2022 року.