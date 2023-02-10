За день до бою: Гвоздик отримав нового суперника замість аргентинця Міранди

Вже у суботу, 11 лютого, Олександр Гвоздик повернеться на професійний ринг після 3-річної перерви. Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC після трьох перенесень таки проведе поєдинок.

Щоправда, не все так легко. Декілька днів тому повідомлялось, що суперником українця буде аргентинський боксер Хорхе Міранда.

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Надскладне повернення на ринг

Однак за день до бою Олександр Гвоздик несподівано отримав нового опонента. 11 лютого 2023 року в американському місті Понома у шоу TM Boxing та MarvNation Promotions українець поб'ється проти 33-річного Жозуе Обанда із Мексики.

Це буде перший двобій українця після трирічної перерви. Повернення Гвоздика на ринг повинно було відбутись ще раніше, але поєдинок декілька разів переносили через різні причини.

Нагадаємо, що останній поєдинок Гвоздика датований жовтнем 2019 року. На жаль, той поєдинок виявився програшним для українця. Олександр програв в об'єднавчому бою росіянину Артуру Бетербієву.

На цьому Гвоздик втратив свій чемпіонський пояс, а вже влітку 2020 року оголосив, що вішає боксерські рукавички на цвях.