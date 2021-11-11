Бій Ломаченка проти Коммі в Україні покаже MEGOGO

Василь Ломаченко проведе другий бій у 2021 році. Український боксер у грудні вийде в ринг проти колишнього чемпіона світу Річарда Коммі.

Ломаченко та Коммі зустрінуться у ніч з 11 на 12 грудня у Нью-Йорку (США). Бій відбудеться на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден".

Це цікаво Ломаченко отримав ще одного суперника, який обіцяє "знести голову" українцю

В Україні поєдинок Ломаченко – Коммі покаже тільки платна платформа MEGOGO.

Переглянути бій зможуть користувачі MEGOGO, які мають передплату "Спорт" або "Максимальна" за 199 та 299 гривень на місяць відповідно.

Ломаченко – Коммі: головне

Василь Ломаченко ставав чемпіоном світу у трьох вагових категоріях. Наразі українець виступає у легкому дивізіоні й зустрінеться з Коммі саме у цій вазі.

Після поразки Теофімо Лопесу восени 2020 року 33-річний українець не зміг добитися реваншу з американцем. Тому Василь взявся за колишніх суперників Лопеса.

Влітку Ломаченко брутально нокаутував японця Масайоші Накатані, який ледь не побив Лопеса. Тепер же Василь битиметься проти Коммі, якого Теофімо нокаутував у бою за титул IBF.

34-річний Коммі має серйозний послужний список. Ганець провів 33 поєдинки, з яких виграв 30 (27 – нокаутом). У його пасиві три фіаско.

Ломаченко виходив у ринг у професіоналах тільки 17 разів – 15 перемог та дві невдачі.