Бій Камбосос – Ломаченко досі можливий, – промоутер австралійського боксера

Лу Ді Белла, промоутер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа розповів про можливий бій Василем Ломаченком. Він розглядає українця, як одного з найсерйозніших суперників.

Промоутер: Ломаченко – однозначно один із найкращих бійців у світі

Василь Ломеченко міг вийти на ринг проти Джорджа Камбососа вже влітку 2022 року. Проте українець вступив до лав територіальної оборони свого міста та відмовився виїжджати з України.

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Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос проведе перший захист своїх титулів. Він вийде на ринг проти американця Девіна Хейні.

Бій відбудеться 4 червня 2022-го в Австралії.

Промоутер австралійського боксера розповів про можливий поєдинок з українцем.

Я думаю тільки про наступний поєдинок, але далі можу уявити бій з Ломаченком. Якщо Джордж переможе, то буде багато можливостей. У нас була угода з Ломаченком, але зараз він в Україні. Українці, як і раніше, на війні, тому я не думаю про те, коли Василь буде доступний. Ломаченко – однозначно один із найкращих бійців у світі. Ми хотіли з ним побитися, тому, звичайно, я скажу, що цей бій досі можливий,

– сказав Лу Ді Белла.

За словами фахівця нині у легкій вазі змагаються сильні та перспективні боксери.

"Джервонта Девіс, Раян Гарсія, Василь Ломаченко, Девін Хейні – легка вага надзвичайно наповнена, але ще один цікавий аспект – перший напівсередній дивізіон.

Зараз на одну вагову категорію вище виступають Теофімо Лопес, Реджіс Прогрейс та Джош Тейлор, тому там не буде дефіциту великих боїв.

Проте ніхто не дивиться за спину Девіну Хейні. Реванш у першій напівсередній вазі також можливий у майбутньому", – зазначив промоутер.

Патріотична позиція Ломаченка