Американець Себастьян Фундора переміг австралійського боксера Тіма Цю в поєдинку за два чемпіонські пояси. Криваве побоїще тривало всі 12 раундів.

Себастьян Фундора (США) – Тім Цзю (Австралія) SD 12 (112–116, 116–112, 115–113)

У ніч на 31 березня у Лас-Вегасі на T-Mobile Arena відбувся вечір боксу. Головною подією шоу був чемпіонський поєдинок між непереможеним австралійцем Тімом Цзю та Себастьяном Фундорою зі США, пише 24 Канал.

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Найкривавіший бій року

На кону бою стояли пояс WBO, яким володів австралієць, та вакантний титул WBC. Боксери провели поєдинок в ліміті першої середньої ваги. Фундора мав значну перевагу у зрості: 197 проти 174 у Цзю.

Початок поєдинку був за чемпіоном. Цзю активно відпрацьовував хуками та прямими ударами. Під час одного з моментів Цзю підняв голову Фундорі ефектним аперкотом.

Відео аперкоту у виконанні Цзю

Під час другого раунду Фундора випадково потрапив ліктем в обличчя Цзю. Кров заливала очі чемпіону, але лікарі дозволили продовжувати бій. Себастьяну теж дісталося. Австралієць розбив Фундорі ніс та губи.

Фрагмент бою Фундора – Цзю

Поступово Фундора за рахунок зросту почав вирівнювати становище. Усі намагання Цзю переломити хід бою на свою користь завершилися нічим.

Фрагмент бою Фундора – Цзю

Результат чемпіонського бою вирішили судді, які роздільним рішенням віддали перемогу Фундорі. Американець здобув два чемпіонські пояси за версіями WBC та WBO у першій середній вазі.

Тім Цзю зазнав першої поразки у професійній кар'єрі та втратив статус чемпіона.

Тім Цзю – син легендарного російського боксера Костянтина Цзю. Його мати росіянка, але Тім народився в Австралії. Обидва Цзю є великими прихильниками російського диктатора Путіна. Цзю-молодший брав участь у різноманітних акціях за участю російських козаків в Австралії та зізнавався у своїй підтримці Путіна.