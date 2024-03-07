У суперниках блогер, який чудово стартував у боксі: відома дата бою легендарного Майка Тайсона

У четвер, 7 березня, з'явилась довгоочікувана інформація про наступний бій легенди боксу Майка Тайсона. "Залізний Майк" вийде у ринг вже у липні 2024-го року.

Поєдинок Майка Тайсона стане головною подією вечора боксу, який відбудеться 20 липня 2024-го року на "AT&T Stadium" в Арлінгтоні (штат Техас). Суперником легенди буде зірковий блогер, який блогер Джейк Пол, який останнім часом активно займається боксом.

Цікаво Ентоні Джошуа виграв три бої за рік після поразки від Усика: які шанси у британця проти Нганну

Цікава зустріч легенди боксу та блогера

Це буде зустріч не лише легенди боксу проти початківця, а й дуель досвіду проти молодості. Адже Тайсон старший за свого майбутнього суперника рівно на 30 років. "Залізному Майку" вже 57 років. Натомість Полу лише 27-м.

Співзасновник компанії Джейка Пола "Most Valuable Promotions" Накіс Бідаріан назвав цей двобій "поєдинком мрії", який може відбутись раз у житті. Також Бідаріан впевнений, що ця зустріч викличе чималий ажіотаж серед прихильників боксу.

Поєдинок між Тайсоном та Полом може буде переглянутись на Netflix.

Вже навіть є постер та промо бою.



Бій Пол – Тайсон / Фото з інстаграму Джейка

Промо бою Джейк Пол – Майк Тайсон