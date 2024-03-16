Арум підтвердив: Берінчик поб'ється за чемпіонський титул в день бою Усик − Ф'юрі
Денис Берінчик незабаром може виграти перший престижний чемпіонський пояс. Відомий промоутер Боб Арум підтвердив, що в травні український боксер вийде в ринг з Емануелем Наваррете.
Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум підтвердив, що через два місяці чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик зустрінеться із володарем титулу WBO в другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете.
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Бій Берінчик − Наваррете відбудеться 18 травня у Сан-Дієго
У Наваррете не виникне проблем із досягненням ваги, і ми раді бачити його в місці, де підтримується бокс,
− сказав Арум.
Станом на зараз Україна може похизуватись лише одним чинним чемпіоном світу з боксу серед професіоналів – Олександром Усиком, який того ж 18 травня поб'ється за усі пояси хевівейту проти британця Тайсона Ф'юрі.
Попередній бій Берінчика відбувся у серпні 2023 року, тоді він в андеркарді бою Олександра Усика переміг одностайним рішенням суддів шведа Ентоні Їгіта. Всього на профі-ринзі Денис провів 18 поєдинків, у яких здобув усі перемоги, з яких 9 нокаутом.