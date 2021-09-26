"Бий у барабан, козаче": під яку пісню Усик вийшов на бій проти Джошуа
Джерело:24 канал
Український боксер Олександр Усик обрав патріотичну пісню для виходу на бій проти Ентоні Джошуа.
Для свого виходу Усик обрав пісню "Браття" авторства Василя Жадана.
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Він вже не вперше використовує цю пісню, де є такі слова "А ми браття, як соколи, В вольнім виросли краю, Не дамо свій край нікому, Краще згинемо в бою".
Усик не вперше використовує цю пісню для свого виходу. Під неї він виходив і у 2018 році у фіналі Всесвітньої боксерської серії у Москві. Тоді Усик переміг росіянина Мурата Гасієва та став абсолютним чемпіоном світу у крузервейті.
Слова пісні "Браття" Василя Жадана
Бийте в барабани,
Сурміть що є сили,
Неподільний край наш –
Віче так рішило
Степом вільний вітер
Вихором літає,
Ми ж такі, як вітер,
Кожен козак знає
Степом вільний вітер
Вихором літає,
Ми ж такі, як вітер,
Кожен козак знає
А ми браття, як соколи
В вольнім виросли краю
Не дамо свій край нікому
Краще згинемо в бою.
Та ще рано нам вмирати,
Бо роботи через край,
Бий у барабан, козаче,
Та гучніш, сурмаче, грай
Якщо бій – до бою!
Якщо мир – до миру!
Гостям хліб із сіллю
В єдності то сила
Згинуть негаразди,
Розцвіте країна,
Бо всьому основа,
Браття, то родина.
Згинуть негаразди,
Розцвіте країна,
Тільки віра в Бога
Є наша надія
А ми браття, як соколи
В вольнім виросли краю
Не дамо свій край нікому
Краще згинемо в бою.
Та ще рано нам вмирати,
Бо роботи через край,
Бий у барабан, козаче,
Та гучніш, сурмаче, грай
Най-най-на-на
На-на-най-най-на-на
На-на-най-най-на-на
На-на-най-най-на
А ми браття, як соколи
В вольнім виросли краю
Не дамо свій край нікому
Краще згинемо в бою.
Та ще рано нам вмирати,
Бо роботи через край,
Бий у барабан, козаче,
Та гучніш, сурмаче, грай
Та ще рано нам вмирати,
Бо роботи через край,
Бий у барабан, козаче,
Та гучніш, сурмаче, грай