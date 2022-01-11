Білоруські лижниці скаржаться на дискваліфікації через підтримку опозиції: пропустять Олімпіаду

Дві білоруські лижниці Світлана Андріюк та Дарія Долідович поскаржилися, що вони пропустили кваліфікаційні змагання для участі в зимових Олімпійських іграх через рішення влади. Місцеві чиновники звинуватили спортсменок у підтримці опозиції.

Андріюк та Долідович заявили, що Білоруський лижний союз деактивував їх індивідуальні ідентифікаційні номери, необхідні для участі в змаганнях.

За словами лижниць, це зроблено за вказівкою голови Білоруської федерації лижних перегонів Олександра Дороховича. Він наказав чиновникам заборонити їхню участь у міжнародних змаганнях та зборах країни.

Андріюк переконує, що через це вона була змушена пропустити кваліфікаційні змагання, які могли їй допомогти отримати місце на Олімпійських іграх в Пекіні.

"Спортивні чиновники дослівно звинуватили мене в тому, що я прихильниця опозиції", – заявила Андріюк.

Сама спортсменка не відкидає можливості того, що вона покине країну та перебереться до Польщі.

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Щодо Долідович, то її дискваліфікували перед Новим роком. Її на рік відсторонили від змагань. Офіційно – через поведінку під час вручення нагород. В жовтні вона перемогла в "Мінському кубку з лижеролерів". Але призи їй вручили ті, які були передбачені бронзовому призеру. Тому вона їх і повернула.

"Федерація зробила подарунок на Новий Рік. Деактивувала фіскод дочки Дарії та усунула на рік від змагань. Кажуть жбурляла призи на змаганнях. Поводилася неналежним чином для спортсмена. Рішенням тренерської ради одноголосно прийнято! Через 2,5 місяці після нагородження. Без пояснень від спортсменки. Все геніальне просто. Мимо юніорського ЧС та Європейського фестивалю молоді. Буває. Шкода, що діти за батьків отримують. Дитина у сльозах. Країна для життя", – написав після дискваліфікації батько спортсмени Сергій Долідович.

Сам він теж колишній лижник. І активно виступати проти насилля силовиків в Білорусі під час масових протестів.

Білорусь та відсторонення спортсменок

Білорусь вже потрапила в міжнародний скандал, коли вирішила відсторони свою спортсменку під час міжнародних турнірів. Мова йде про легкоатлетку Христину Тімановську, яку вирішили відправити додому з Олімпіади в Токіо. В аеропорті дівчина попросила японських поліцейських про політичний притулок. Вона заявила, що її намагаються вислати додому через те, що вона критикує місцевих чиновників.

Закінчилося все тим, що Тімановська до Білорусі так і не повернулася.