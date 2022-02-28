Білоруси, благаю, не йдіть воювати до України, – тренер Руху звернувся до своїх земляків
Джерело:ФК Рух
Білоруський головний тренер Руху Леонід Кучук висловив свою позицію щодо нападу Росії на Україну. Він звернувся до своїх земляків.
"Сьогодні в українські будинки прийшла біда"
Леонід Кучук тренує львівський клуб Рух. Наразі фахівець перебуває у Львові.
Читайте також Шальке достроково розірвав контракт з російським "Газпромом"
"Я завжди спілкувався російською мовою і ніколи не відчував жодної дискримінації. Українці – прекрасна, щира, працелюбна і вільна нація. Вони завжди відстоювали та будуть відстоювати незалежність та суверенітет своєї країни. Вільнолюбство, без жодного сумніву, є у ДНК українського народу", – сказав тренер Руху.
Сьогодні в українські будинки прийшла біда. Російські військові вбивають мирних жителів, гинуть жінки та діти. Це справжній злочин, за який доведеться розплачуватись наступним поколінням,
– наголосив фахівець.
"Українці будуть боронити свою країну до кінця"
Також Леонід Кучук звернувся до росіян та своїх земляків. Він закликає білорусів не воювати з Україною.
"Я прошу усіх адекватних росіян: зупиніть цю війну допоки не пізно. Повірте, українці будуть боронити свою країну до кінця. Це сильна духом нація. Ви відчуєте сильний супротив не лише від українських військових, але і від пенсіонерів, жінок та дітей. Тут вас не чекають. Відтак, росіяни, зупиніться. Закликаю Росію зупинити війну", – зазначив Кучук
Дорогі мої земляки білоруси, благаю вас: не йдіть воювати до братської України. Вам цього ніколи не пробачать не лише українці, а й ваші діти та онуки. Слава Збройним Силам України. Слава Україні!
– наголосив тренер.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.