Білорусам там не раді: Канада відмовила у візі відомій тенісистці

Колишню першу ракетку світу не пустили на турнір в Торонто. Канада вирішила не відкривати візу Вікторії Азаренко

Канада відмовила у візі

Білоруські спортсмени продовжують страждати від санкцій за участь їх країни у війні проти України. Раніше тенісистам заборонили виступати на Вімблдоні, а на інших подіях дозволяли лише під нейтральним прапором.

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Тепер же від санкцій постраждала одна з найкращих тенісисток білорусі Вікторія Азаренко. Колишня перша ракетка WTA повідомила на своїй сторінці в Twitter, що їй не відкрили візу в Канаду. Це унеможливлює її участь на турнірі в Торонто.

На жаль, я маю скасувати свою участь у турнірі в Торонто, бо мені не схвалили візу. Це сильно пригнічує. Сумно пропускати один із моїх найбільш улюблених турнірів. Мені подобається грати в Канаді, де прекрасні вболівальники. За ці роки тут в мене з’явилося багато друзів. Всім удачі на турнірі. Зустрінемось в Цинциннаті,

– сказав Азаренко.

Турнір в Торонто

У першому колі білоруска мала грати проти Белінди Бенчіч, яка тепер автоматом пройде у друге коло. Серед українок у Торонто зіграє Ангеліна Калініна. Її першою суперницею стане Олена Остапенка з Латвії.

Хто така Вікторія Азаренко

Білоруська спортсменка у 2012 році очолювала рейтинг WTA. За свою кар'єру тенісистка виграла дев'ять турнірів, у тому числі – двічі Australian Open. Також на Олімпіаді-2012 у Лондоні білоруска виграла золото у міксті. Нині Вікторія займає 20 місце у жіночому рейтингу.