Білорусь заборонила своїм спортсменам виїжджати на турніри за кордон, – ЗМІ

Білоруські спортсмени ризикують пропустити безліч змагань міжнародного рівня. Причина в тому, що Міністерство спорту Білорусі заборонило атлетами всі виїзди за кордон на змагання.

Спортсменів позбавлять фінансування

Про це повідомляється у листуванні білоруського легкоатлета Андрія Кравченка. У своєму інстаграмі срібний призер Ігор у Пекіні опублікував скриншот повідомлення.

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У розмові з невідомим співрозмовником йдеться, що заборона поширюється навіть на виїзди за кошти самих спортсменів. Наказ стосується всіх видів спорту. За порушення погрожують звільненням.

Видання news.zerkalo.io з посиланням на ЗМІ інформує, що відомство розпорядилося вилучити фінансування участі спортсменів у комерційних змаганнях, а також фінансування навчально-тренувальних зборів перед ними за бюджетні кошти.

Разом з тим, офіційної інформації від Міністерства спорту Білорусі поки не було.

Текст публікації Кравченка та скриншот

Спасибі людям за інформацію! Як ми бачимо "Хата з Краю" – вже не працює! Залишилося тільки повідець з нашийником повісити на шию і рот пластиром заклеїти! Спортсмени, які терпіли заради спорту, змагань... Тепер за ваше мовчання доведеться розплачуватися. Але що далі, то цікавіше спостерігати! Можливо наступним кроком буде нашийник з gps.



Скриншот