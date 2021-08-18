Білорусь заборонила своїм спортсменам виїжджати на турніри за кордон, – ЗМІ
Джерело:інстаграм Андрія Кравченка
Білоруські спортсмени ризикують пропустити безліч змагань міжнародного рівня. Причина в тому, що Міністерство спорту Білорусі заборонило атлетами всі виїзди за кордон на змагання.
Спортсменів позбавлять фінансування
Про це повідомляється у листуванні білоруського легкоатлета Андрія Кравченка. У своєму інстаграмі срібний призер Ігор у Пекіні опублікував скриншот повідомлення.
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У розмові з невідомим співрозмовником йдеться, що заборона поширюється навіть на виїзди за кошти самих спортсменів. Наказ стосується всіх видів спорту. За порушення погрожують звільненням.
Видання news.zerkalo.io з посиланням на ЗМІ інформує, що відомство розпорядилося вилучити фінансування участі спортсменів у комерційних змаганнях, а також фінансування навчально-тренувальних зборів перед ними за бюджетні кошти.
Разом з тим, офіційної інформації від Міністерства спорту Білорусі поки не було.
Текст публікації Кравченка та скриншот
Спасибі людям за інформацію! Як ми бачимо "Хата з Краю" – вже не працює! Залишилося тільки повідець з нашийником повісити на шию і рот пластиром заклеїти! Спортсмени, які терпіли заради спорту, змагань... Тепер за ваше мовчання доведеться розплачуватися. Але що далі, то цікавіше спостерігати! Можливо наступним кроком буде нашийник з gps.
Скриншот
- Зауважимо, що на Олімпійських іграх у Токіо спалахнув скандал через Білорусь. Спортсменка з Білорусі Христина Тімановська заявила, що її намагалися силоміць повернути додому.
- Спортсменка переконана, що в Білорусі її кинуть за ґрати, через що вона відмовилася повертатися.
- Тімановську вже звільнили з олімпійської збірної Білорусі. Наразі спортсменка перебуває у Польщі.