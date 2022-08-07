Білодід – переможниця Кубка Європи з дзюдо, українці завоювали 7 нагород у Ризі

У латвійській Ризі розпочався Кубок Європи з дзюдо. У перший змагальний день українці здобули 7 нагород.

Українські дзюдоїсти не залишили шансів суперникам

Український прапор три підіймався вище інших на Кубку Європи. Чемпіонами стали Дарія Білодід (до 57 кілограмів), Анастасія Антипіна (до 63 кілограми) та Артем Хомула (до 73 кілограмів), повідомляє 24 канал.

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Білодід вперше перемогла на змаганнях, виступаючи у новій для себе ваговій категорії. До цього Дарія боролась у вазі до 48 кілограмів.



Білодід вперше з 2018-го перемогла / Фото Федерації дзюдо України

Бронзова олімпійська призерка у Токіо-2020 перемогла суперниць із Естонії, Фінляндії, Ізраїлю та Латвії.

"Срібло" приніс Денис Тупицький у вазі до 60 кілограмів. Український дзюдоїст у золотому фіналі програв Арієлю Шулману з Ізраїлю.

Ще три бронзові нагороди поповнили українську скарбничку у перший змагальний день у Ризі – Кирило Самотуг, Бекірбек Моргоєв та Станіслав Сємков.

Після першого дня Україна очолила загальний медальний залік – 7 нагород. Друге місце посідає Ізраїль – 1 "золото", 1 "срібло" та 3 "бронзи".

Трійку найкращим закриває Бельгія – 1 "золото" та 1 "срібло".