Білодід розповіла, як буде відновлювати тренування після "бронзи" Олімпіади-2020

Дарія Білодід відпочиває після Олімпіади-2020. Українська дзюдоїстка розповіла, коли повернеться до тренувального процесу.

Повернення буде відбуватись поступово

20-річна Дарія Білодід стала авторкою першої медалі на Олімпіаді-2020 у Токіо. Тепер дівчина планує близько місяця відпочити від дзюдо.

Варте уваги Білодід показала фото з відпочинку на Мальдівах після Олімпіади-2020

Спортсменка буде відвідувати спортивний зал лише заради того, щоб підтримувати фізичну форму. І поступово планує повертатись до дзюдо. Десь із осені 2021 року Дарія буде переходити до роботи у залі.

Це буде відбуватись поступово, я не буду відразу рватись у бій, як це було багато років. Поступово із задоволенням. Звичайно, потрібно добре відпочити, щоб не сильно захотілось відразу боротись. Хочу здобути це почуття,

– зізналась Білодід.

"У дитинстві мої батьки давали мені місяць відпочинку, три тижні, а останні 7 днів я вже не могла дочекатись повернення у зал. Думаю, зараз мине час і я дуже засумую за цим. У мене буде ще більше сил, енергії, які зможу направляти у правильну сторону", – сказав дзюдоїстка.