Білодід розповіла, як на неї впливають ракетні атаки Росії по Україні
Джерело:Суспільне Спорт
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід розповіла про вплив війни на її моральний стан. Вона, зокрема, розповіла про ракетні атаки Росії.
Спортсменка наголосила, що їй краще перебувати вдома. У Києві їй психологічної краще знаходитися.
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Білодід про вплив війни на емоційний стан
"У психологічному стані мені по-справжньому добре та приємно знаходитися вдома. Дуже спокійно та добре себе почуваю: тут і дім, і оточення, друзі. Дійсно, це дуже сильно впливає на моральний та психологічний стан. Іноді я виїжджаю на закордонні збори, бо це краще для моєї фізичної форми, але для психологічної мені краще знаходитися у Києві", – сказала Білодід.
Також вона зазначила, що до обстрілів вже звикла. У такі моменти їй допомагає спорт.
Обстріли? На спортивний стан це не впливає, бо я, як і всі люди, вже звикла до цих вибухів. Це звучить дивно, але я дійсно звикла. Так, я теж переживаю, не хочу, щоб ракета потрапила у мій дім. Але все одно всі продовжують жити, виконувати свою роботу. Гадаю, що спорт навпаки мені допомагає відволіктися від цього, – додала Білодід.
Що відомо про спортсменку
- Протягом більшої частини своєї дорослої та юніорської кар'єри, спортсменка виступала у ваговій категорії до 48 кг. У цій категорії вона виборола бронзову медаль на Олімпійських іграх 2020, стала чемпіонкою світу у 2018 та 2019 роках, виграла золото на чемпіонаті Європи 2017 та Європейських іграх 2019, а також отримала перемоги на багатьох турнірах рівня Грендслем і Гран-прі.
- У 2022 році вона перейшла до змагань у ваговій категорії 57 кг. У 2023 році вона здобула чотири бронзові медалі на Мастерсі в Будапешті, Грендслемі в Парижі, а також на Гран-прі в Лінці та Загребі.