Білодід розповіла, як на неї впливають ракетні атаки Росії по Україні

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід розповіла про вплив війни на її моральний стан. Вона, зокрема, розповіла про ракетні атаки Росії.

Спортсменка наголосила, що їй краще перебувати вдома. У Києві їй психологічної краще знаходитися.

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Білодід про вплив війни на емоційний стан

"У психологічному стані мені по-справжньому добре та приємно знаходитися вдома. Дуже спокійно та добре себе почуваю: тут і дім, і оточення, друзі. Дійсно, це дуже сильно впливає на моральний та психологічний стан. Іноді я виїжджаю на закордонні збори, бо це краще для моєї фізичної форми, але для психологічної мені краще знаходитися у Києві", – сказала Білодід.

Також вона зазначила, що до обстрілів вже звикла. У такі моменти їй допомагає спорт.

Обстріли? На спортивний стан це не впливає, бо я, як і всі люди, вже звикла до цих вибухів. Це звучить дивно, але я дійсно звикла. Так, я теж переживаю, не хочу, щоб ракета потрапила у мій дім. Але все одно всі продовжують жити, виконувати свою роботу. Гадаю, що спорт навпаки мені допомагає відволіктися від цього, – додала Білодід.

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