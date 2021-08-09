Білодід показала фото з відпочинку на Мальдівах після Олімпіади-2020

Дзюдоїстка Дарія Білодід першою принесла медаль Україні на Олімпіаді-2020. Вона ж і першою серед спортсменів відправилася на відпочинок після змагань.

Дарія Білодід зуміла здобути медаль Україні вже у перший змагальний день – 24 липня. Українська дзюдоїстка у ваговій категорії до 48 кілограмів виборола бронзову медаль.

Як це було Дарія Білодід виграла першу медаль України на Олімпіаді в Токіо

Після змагань Білодід відправилася до України. А вже звідси – на заслужений відпочинок.

Місцем свого відпочинку Білодід обрала Мальдіви. 9 серпня спортсменка опублікувала перші фотографії з відпочинку.

Додамо, що за свій виступ на Олімпіаді Білодід отримала 55 тисяч доларів. Про те, хто з українських спортсменів отримав більше і за що – читайте за посиланням.