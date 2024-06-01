Неймовірна жага до перемоги: бігун виграв "золото" Діамантової ліги завдяки стрибку на фініші

В Осло закінчився шостий етап Діамантової ліги. Під час змагань відбувся забіг на 1500 метрів, який подарував глядачам фантастичну розв'язку на фініші.

Фаворитом на цій дистанції вважався знаменитий норвезький бігун Якоб Інгебрігтсен. Він врешті-решт і підтвердив цей статус "золотом", проте перемога перед рідними трибунами атлету дісталася дуже непросто, пише 24 Канал.

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Шалена драма на фініші Діамантової ліги

Інгебрігтсен упевнено розпочав забіг і зі старту захопив лідерство. Коли він виходив на останній поворот, то був на кілька кроків попереду від найближчого переслідувача.

Здавалося, що на домашній арені норвезький спортсмен вже точно не відпустить свого та здобуде впевнену перемогу. Проте іншої думки був чотириразовий чемпіон Діамантової ліги Тімоті Черуйот.

Кенієць на фінішній прямій увімкнувся на максимум і майже обігнав Якоба… Все вказувало на те, що "золото" вислизає з рук норвежця, але він вирішив діяти нестандартно та з останніх сил перетнув лінію, здійснивши карколомний стрибок.

Завдяки цьому Інгебрігтсен випередив Черуйота лише на 0,03 секунди. Переможця вдалося визначати лише після перегляду фотофінішу.

Дивіться відео з переможним забігом Інгебрігтсена

Зазначимо, що норвезький бігун подолав дистанцію за 3:29.74 і цей результат став найкращим у нинішньому сезоні.

Головні досягнення Якоба Інгебрігтсена