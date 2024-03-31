"Пістон" – справжній герой: у Києві відбувся забіг пам'яті загиблого Максима Кагала – фото

У суботу, 30 березня, відбувся спортивний захід пам'яті "Piston Trail". Чимало киян і гостей столиці України приєднались до громадської ініціативи на честь Героя України Максима Кагала – українського військового, спортсмена, який не побоявся подивитись у вічі ворогу. Його життя обірвалось під час оборони Маріуполя 25 березня 2022-го року.

Бігова спільнота Києва зібралась на Труханівському острові, аби пробігти за "Пістона" разом. Як розповів друг та співорганізатор спортивного заходу Артем Свергун, це був вже другий забіг пам'яті Максима Кагала, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "Пістону" не було рівних: турнір пам'яті Героя Максима Кагала провели у Кременчуці

"Пістон" – справжній герой

Для друзів загиблого воїна важливість цього заходу полягала в тому, щоб саме таким чином усі вшанували друга, який боронив нашу землю.

Ми впровадили щорічні змагання у памʼять "Пістона", у березні "місяць смерті" традиційно напів марафон, у липні в честь дня народження – кросфіт. Емоції завжди у такі моменти спірні, з однієї сторони приємно бачити таку кількість людей, які приїхали з різних міст вшанувати пам’ять, з іншого – краще б такої потреби не було,

– розповів товариш Героя України.

Спільнота друзів вважає, що такі заходи, це найкращий шлях нести скрізь роки памʼять про Максима, що таким чином вшановують свого друга, проливаючи піт на честь неймовірної людини.



Захід у пам'ять про "Пістона" / Фото надане 24 Каналу

Своїми емоціями від бігової події у пам'ять про "Пістона" поділився командир рота Максима (за часів Маріуполя), а нині наразі командир другого батальйону 12-ї бригади "Азов" Дмитро Данілов.

Воїн зізнався, що вже давно не бігав, а 30 березня пробіг свої 10 кілометрів за "Пістона" у районі виконання бойового завдання. Дмитро розповів, що дуже незвично бігти не з Максимом, а в його пам'ять.

Біг, бо пам'ять про людину живе доти, доки її пам'ятають. "Пістон" – справжній герой. Макс мотивував до занять спортом ще за життя, але й після загибелі залучає до активного способу життя дуже багато людей,

– додав Дмитро Данілов.

Приймай життя як героїчний виклик – так жив Максим

Співзасновниця родин захисників "Азовсталі" Ганна Науменко розповіла, що 30 березня у кожного був свій виклик. Особисто для неї пробігти дистанцію у 5 кілометрів замість "кілометру волі" – особистий виклик.

Тільки переборюючи себе, свою лінь та слабкість, ти стаєш кращим, так жив Максим. Тому сьогоднішня подія це акт у дві сторони: я вшановую памʼять Максима таким способом, як він любив проводити вільний час, а він робить мене кращою,

– заявила Ганна Науменко.



Біговий забіг пам'яті Героя України / Фото надані 24 Каналу

Чому важливо памʼятати?

Більшість людей живуть стандартні не цікаві життя, Максим вартував сотень за якісною характеристикою. Він мотивував, був прикладом, був тим лідером, який робив цей світ кращим, тепер несучи памʼять про нього, а, найголовніше – його цінності, він продовжує жити в нас. Продовжує рухати світ,

– додала співзасновниця родин захисників "Азовсталі".

Спортивний захід в пам'ять про Максима Кагала "Пістона" / Фото надані 24 Каналу