Не хотілося б бачити росіян у сфері спорту, – Білодід

Титулована українська дзюдоїстка Дар'я Білодід поділилася думками щодо допуску росіян до міжнародних турнірів. Спортсменка вважає це неприпустимим.

Білодід: Зараз ми намагаємося домогтися того, щоб їх знову відсторонили

Дар'я розповіла, що навіть до повномасштабного вторгнення росії на територію України вона не мала друзів-дзюдоїстів у країні-агресора. Також ніхто з російських "колег по цеху" не написав їй після 24 лютого.

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І жодна людина не написала мені, не запитала як я, не висловила ніяку підтримку, не написали, що вони проти своєї влади – нічого. Тому я, в принципі, дуже розчарована цими людьми. Не хотілося б їх бачити у сфері спорту і, в принципі, взагалі,

– сказала Білодід.

Нагадаємо, що Міжнародна Федерація дзюдо вирішила піти на поступки росіянам та дозволила їм виступати під егідою IJF у статусі нейтрального атлета. Українська команда вирішила бойкотувати турніри, де будуть виступати представники росії.

"Коли їх допустили до змагань, то ми всі були в шоці. Оскільки дзюдо – перший вид спорту, який допустив російських спортсменів. Чому це трапилося – я не можу сказати точно. Це зробив президент Міжнародної федерації дзюдо Маріус Візер. Можливо, це пов’язано з тим, що росія мала багато контактів, були спонсорами багатьох змагань раніше. Звичайно, це рішення для мене і для багатьох людей не нормальне. Зараз ми намагаємося домогтися того, щоб їх знову відсторонили.

Я особисто й досі шокована. Звичайно, хочеться, щоб поскоріше це вирішилося на нашу користь, щоб справедливість взяла гору. У нас зараз розпочався олімпійський відбір. росію допустили до Монголії. Ми мали виступати на турнірах в Будапешті, у Загребі, готуватися до чемпіонату світу. Але оскільки їх допустили, то ми бойкотуємо змагання IJF", – зазначила дзюдоїстка.

"Це нонсенс, такого не може бути в спорті"

За словами спортсменки, українська команда продовжує готуватися до чемпіонату світу, який відбудеться в жовтні. Вона сподівається, що все ж таки росіян дискваліфікують.

Багато їхніх спортсменів військовослужбовці, які служать своїй країні і, в принципі, підтримують війну. Це нонсенс, такого не може бути в спорті,

– наголосила Дар'я.

"Зараз, як нам говорять, ми повинні тренуватися, тримати форму, не розслаблятися. Думаю, скоро все буде відомо. В жовтні чемпіонат світу, до нього повинно все визначитися. Зараз ми продовжуємо підготовку, це дуже важко психологічно, оскільки ти не знаєш, коли будеш виступати. Проте ми віримо в те, що все вийде", – додала Білодід.

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