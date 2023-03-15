Повісила гвинтівку на цвях: титулована біатлоністка оголосила про завершення кар'єри

Дворазова олімпійська чемпіонка Тіріль Екгофф вирішила завершити спортивну кар'єру. Нинішній сезон біатлоністка повністю пропустила.

Ціла низка зірок біатлону вирішили завершити кар'єру у 2023 році. Досить несподівано серед них опинилася видатна норвезька біатлоністка Тіріль Екгофф.

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Екгофф: Біатлон – це моє життя

Біатлонний сезон 2022/23 дворазова олімпійська чемпіонка повністю пропустила через наслідки коронавірусу. Ще в лютому вона планувала повернутися до змагань і навіть відновила тренування. У підсумку 32-річна спортсменка оголосила про завершення виступів.

"Зараз я покидаю біатлон. Минулого березня я виграла дві гонки в Голменколлені. Я тоді ще не знала, що це будуть мої останні перемоги як біатлоністки – в планах було продовжити.

Біатлон – це моє життя, скільки я себе пам’ятаю, і уявити життя без нього важко. Протягом останнього року я деякий час була поза ним, тож це здається природним переходом до кроку, який я зараз зробила. Це дивно і трохи сумно, але водночас це правильно", – повідомила Екгофф.

Кар'єра Тіріль Екгофф

Свої перші гонки на Кубку світу Тіріль Екгофф провела в сезоні 2010/11.

Першу особисту перемогу на Кубку світу норвежка здобула 6 грудня 2014 року в спринті в Естерсунді.

У сезоні 2021/22 Екгофф сім разів була на подіумі етапів Кубка світу та шість разів здобувала "золото", зокрема тричі – в особистих гонках.

На Олімпійських іграх Екгофф здобула вісім нагород, в тому числі два "золота" в міксті.

На чемпіонатах світу вона 10 разів підіймалася на п'єдестал в статусі чемпіонки.

За підсумками сезону 2020/21 Екгофф виграла великий кришталевий глобус переможниці Кубка світу в загальному заліку та малі кришталеві глобуси в заліку спринтів та гонок переслідування.

Норвезька чемпіонка засудила агресію Росію проти України та підтримує наших біатлоністів.

Нагадаємо, що про завершеня кар'єри у 2023 році також оголосили норвежка Марте Ульсбю-Ройселан, француженка Анаїс Шевальє-Буше, німкеня Деніз Херрманн-Вік.