Біатлоністка з Росії Дар'я Сідорова виступатиме за збірну України

Російська біатлоністка Дар'я Сідорова переходить у збірну України. Біатлоністка з Росії невдовзі повинна отримати громадянство України.

Сідорова – шоста росіянка у збірній України

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів про ситуацію із переходом Сідорової, яка влітку виступала на чемпіонаті України.

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Бринзак заявив, що Сідорова повинна отримати українське громадянство. Глава федерації очікує, що вже в грудні Сідорова виступить за Україну на Універсіаді.

Ми зараз чекаємо на указ президента щодо її громадянства. Як тільки буде указ, і вона отримає паспорт, вона вступить до Київського державного університету і, сподіваюсь, буде виступати на Універсіаді в грудні цього року,

– заявив Бринзак.

Він також сподівається, що через рік Сідорова зможе готуватися до Олімпійських ігор-2026.

"Поступово буде адаптуватись в Україні, буде старатись потрапити в команду вже наступного року для підготовки в новому олімпійському циклі", – зазначив Бринзак.

Глава ФБУ вважає, що Сідорова – "хороша та молода спортсменка з потенціалом". Бринзак впевнений, що росіянка допоможе українській команді.

У коментарі biathlon.com.ua Бринзак розповів, що Сідорова тренується разом з командою "Б". Очікується, що участь Універсіаді буде єдиним стартом Сідорової за Україну у сезоні-2021/2022.

Що відомо про Сідорову та виступи за Україну

Сідорова – представниця Тюменьської області, що в Росії. Востаннє росіянка змагалася на міжнародних стартах у сезоні 2019/2020.

У березні 2021 року Дар'я змагалася на чемпіонаті Росії. Через два місяці Сідорова перебувала на зборах разом зі збірною України.

На чемпіонаті України Сідорова виступила як представниця Закарпатської області. "Суспільне Спорт" інформує, що Сідорова відмовилася від коментаря під час чемпіонату України в Чернігові.

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