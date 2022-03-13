Біатлоністка Меркушина взяла до рук зброю, щоб захищати Україну від російських окупантів

Усе більше спортсменів безпосередньо допомагає українській армії боронити країну від російських окупантів. Біатлоністка Анастасія Меркушина поповнила ряди прикордонної служби.

Змінила лижі на службу

Анастасія Меркушина є старшим лейтенантом Державної прикордонної служби України. Тому під час війни змінила біатлон на захист рідної країни.

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27-річна біатлоністка у своїй промові зазначила, що зараз Україна є кордоном між миром та війною.

Нагадаємо, що першим поповнив ряди української армії лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний. Біатлоніст служить в частині Нацгвардії України у Тернополі.

Відзначимо, що українські біатлоністи закінчили для себе сезон після того, як Росія напала на їх рідну країну. Останнім виступом для українців була Олімпіада у Пекіні.

Меркушина у Китай відправилась після того, як організм Валентини Семеренко дав збій. У Пекіні Анастасія виступила у трьох гонках. Найкращий результат продемонструвала у спринті – 24-те місце.

Дивіться відеозвернення Анастасії Меркушиної