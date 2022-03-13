Біатлоністка Меркушина взяла до рук зброю, щоб захищати Україну від російських окупантів
13 березня 2022 , 10:59Читать новость на русском
Усе більше спортсменів безпосередньо допомагає українській армії боронити країну від російських окупантів. Біатлоністка Анастасія Меркушина поповнила ряди прикордонної служби.
Змінила лижі на службу
Анастасія Меркушина є старшим лейтенантом Державної прикордонної служби України. Тому під час війни змінила біатлон на захист рідної країни.
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27-річна біатлоністка у своїй промові зазначила, що зараз Україна є кордоном між миром та війною.
Нагадаємо, що першим поповнив ряди української армії лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний. Біатлоніст служить в частині Нацгвардії України у Тернополі.
- Відзначимо, що українські біатлоністи закінчили для себе сезон після того, як Росія напала на їх рідну країну. Останнім виступом для українців була Олімпіада у Пекіні.
- Меркушина у Китай відправилась після того, як організм Валентини Семеренко дав збій. У Пекіні Анастасія виступила у трьох гонках. Найкращий результат продемонструвала у спринті – 24-те місце.
Дивіться відеозвернення Анастасії Меркушиної