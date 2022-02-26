Біатлоністи з Росії та Білорусі виступатимуть під нейтральним прапором: росіяни злякались

Російський спорт продовжує потерпати від дії свого з очільника Кремля Володимира Путіна. Міжнародний союз біатлоністів покарав Росію та Білорусь за напад на Україну.

Справедливе покарання

Виконавчий комітет Міжнародної спілки біатлоністів (IBU) відреагував на останні події в Україні, які викликані повномасштабною війною, яку розпочала Росія. Союзником Володимира Путіна став Олександр Лукашенко та його Білорусь. Тепер настав час помститись агресорам на спортивному фронті.

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IBU різко засудив військові дії Росії та Білорусі щодо України. Союз висловив співчуття усім постраждалим. Комітет запропонував Федерації біатлону України практичну підтримку.

Українські біатлоністи пропустять останні етапи Кубка світу та IBU. Але синьо-жовтий прапор все одно буде майоріти на змаганнях.

Після такої агресії білоруські та російські біатлоністи будуть змушені виступати під нейтральним прапором. Також форма спортсменів має бути безнаціональних кольорів, а організатори не будуть включати гімн Росії та Білорусі.

Але і це не останнє виключення. Нейтральні спортсмени не зможуть набирати очки Кубка націй чи естафети.

Респект естонцям та зняття Росії

Цікаво, що організатори в Естонії вже заявили, що готові провести етап в Отепя. Але з однією умовою, якщо участь у старті не будуть брати російські та білоруські біатлоністи.

Наразі невідомо рішення організаторів інших етапів Кубка світу.

Майже одразу після заяви IBU Росія заявила , що її біатлоністи більше не вийдуть на старт в останніх етапах.

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