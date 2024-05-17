Одружилися у День вишиванки: український біатлоніст повінчався із сестрою Підручного
Джерело:Інстаграм Тараса Лесюка
У збірній України з біатлону стало на одного холостяка менше. Тарас Лесюк офіційно оформив свої стосунки з Юлією Підручною.
Відомий український біатлоніст Тарас Лесюк на своїй сторінці в інстаграмі повідомив, що одружився з Юлією Підручною. Його обраниця – сестра лідера збірної України з біатлону Дмитра Підручного.
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Лесюк зустрів свій дорогоцінний скарб
Молодята обвінчалися у День вишиванки. Тарас написав зворушливий пост, в якому згадав символ України.
"Вінчання – один із найбільш хвилюючих моментів у моєму житті. Дякую Богу за те, що зустрів дорогоцінний скарб – кохану людину. Завжди пам'ятатиму твоє добро і буду радий відплатити тим же. Сім'я – це найдорожче, що є у житті кожної людини. Сьогодні я безмежно щасливий.
Принагідно хочу привітати всіх з Днем вишиванки. Під час війни це свято є ще більш важливим для кожного українця. Вишиванка – символ національної гордості. Дякую ЗСУ за можливість жити в незалежній країні. Слава Україні, Слава ЗСУ!!!", – написав Лесюк.
Тарас Лесюк та Юлія Підручна / фото з інстаграму біатлоніста
Що відомо про Тараса Лесюка
- Нагадаємо, що Тарас Лесюк народився на Івано-Франківщині. Біатлоном розпочав займатися у 14 років.
- Починаючи з 2018 року виступає за основну збірну України. У сезоні 2018/19 дебютував на Кубку світу.
- Свій найкращий результат на цьому рівні показав в індивідуальній гонці у сезоні 2022/23, коли посів 29-те місце у Рупольдингу.