У біатлоні можливо все, – легендарний Бйорндален оцінив шанси збірної Китаю на Олімпіаді-2022

Титулований норвезький біатлоніст Уле-Айнар Бйорндален розповів про співпрацю зі збірною Китаю. Восьмиразовий олімпійський чемпіон оцінив шанси своїх підопічних.

Бйорндален: Нам потрібно дуже багато працювати

Найтитулованіший біатлоніст світу переконаний, що наразі збірній Китаю буде складно конкурувати з потенційними лідерами Кубку націй. Норвежець наголосив, що команді є над чим працювати.

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Наставник збірної Китаю пригадав виступ своїх підопічних на останньому етапі в році у французькому Ансі, де жіноча команда посіла 15-те місце.

"Усі вважали, що естафета – найреальніший спосіб виграти медаль, але зараз шість-сім команд перебувають на надто високому рівні. Це складніше, ніж було б два роки тому. Ми бачимо, що до лідерів дуже далеко. Відставання за часом страшне. Наразі нам просто потрібно дуже багато працювати", – заявив Бйорндален.

Норвежець все ж таки сподівається побачити своїх підопічних на олімпійському п'єдесталі. Він зазначив, що якби Ігри відбувалися б в Європі, то навряд чи у китайців були б шанси на медалі.

Біатлон – це вид спорту, в якому практично все можливо, хоч це і виглядає зараз дуже важким. Якби Олімпіада була в Європі, ми не мали б шансів. А так, гадаю, у нас є єдина можливість,

– сказав Уле-Айнар.

Подружжя олімпійських чемпіонів Уле-Айнара Бьорндалена і Дар'ї Домрачевої у 2019-му почали тренувати збірну Китаю з біатлону. Поки що команда не продемонструвала позитивних зрушень.