Біатлон: України виступить олімпійською четвіркою в естафеті в Антхольці

У неділю, 24 січня, завершується 7-й етап Кубка світу з біатлону в італійському Антхольці. Україна виступатиме найсильнішою четвіркою в жіночій естафеті.

Етап у Антхольці завершується жіночою естафетою та мас-стартом серед чоловіків. Головний наставник збірної України Юрай Санітра виставив на естафету олімпійську четвірку, яка здобула "золото" на Олімпіаді-2016 у Сочі, повідомляє Biathlon.com.ua.

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Склад збірної на жіночу естафету

Віта Семеренко

Юлія Джима

Валя Семеренко

Олена Підгрушна

Забійницею для української збірної стане Віта Семеренко, яка не брала участь у індивідуальній гонці. Одна з сестер Семеренко передасть естафету Джимі. Юлія відмінно розпочала італійський етап, принісши Україні першу медаль у новому сезоні.

На третьому етапі гонки команду представлятиме Валя Семеренко. На останньому етапі за збірну побіжить незмінний фінішер жіночої збірної та капітан Олена Підгрушна.

Поза заявкою залишилась Дарія Блашко, яка провалила індивідуалку, зайнявши 57 позицію.

Жінки в естафеті стартуватимуть о 13:45. Другими на трасу вийдуть чоловіки, щоб помірятись силами у чоловічому мас-старті. Тут України теж не залишилась без представництва. За українську команду побіжить Антон Дудченко, який відібрався за додатковою квотою після феноменального виступу в індивідуальній гонці.

Українець вийде на старт із бібом під номером 26. Старт гонки о 16:05. Цей етап стане останнім перед чемпіонатом світу у Поклюці (Словенія), який розпочнеться 10 лютого.