Безжальність та міць: UFC представив найкращі нокаути 2021 року – відео

Провідний промоушен змішаних єдиноборств UFC представив найкращі нокаути 2021 року. До добірки включено чотири найефектніші дострокові перемоги за останні 12 місяців.

До неї увійшли перемоги Іржі Прохазі, Роуз Намаюнас, Ігнасіо Бахамондеса та Камару Усмана.

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Найкращі нокаути 2021 року в UFC: дивіться відео

За підсумками минулого року найкращим в UFC було названо нокаут у виконанні американця Хоакіна Баклі.

Щороку спортсмени дарують фанатам незабутні враження від своїх ударів, вертушок та бекфістів. Адже саме за такі яскраві емоції ми любимо цей спорт. Сподіваємось, що у 2022 році видовищних нокаутів буде ще більше.