Безус із прапором України відсвяткував перемогу у Кубку Бельгії: яскраві фото

У понеділок, 18 квітня, Гент переграв Андерлехт у фіналі Кубка Бельгії. Українець Роман Безус зробив на згадку декілька фото з трофеєм та українським прапором.

Перший трофей у Бельгії

Український легіонер вийшов у стартовому складі Гента. Роман Безус провів на полі майже увесь основний час матчу, повідомляє 24 канал.

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Володар трофею визначився лише у серії післяматчевих пенальті, де точнішими були футболісти Гента – 4:3. Роман Безус здобув свій перший кубок у Бельгії.

Інший українець Богдан Михайліченко провів увесь фінал на лаві запасних Андерлехта.

Після поєдинку Безус на своїй сторінці в інстаграмі виклав декілька фото з трофеєм. Не обійшлось тут без української символіки. Роман відсвяткував перемогу з прапором України. Під його футболкою було термо. На ньому було написано: "Моліться за мир, моліться за Україну".

Слава тобі, Боже! Допоможи Україні,

– коротко підписав Безус.



Пам'ятна світлина після перемоги у Кубку / Фото з інстаграму футболіста



Безус із трофеєм / Фото з інстаграму футболіста



Гент – володар Кубка Бельгії / Фото з інстаграму футболіста