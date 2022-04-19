Безус із прапором України відсвяткував перемогу у Кубку Бельгії: яскраві фото
У понеділок, 18 квітня, Гент переграв Андерлехт у фіналі Кубка Бельгії. Українець Роман Безус зробив на згадку декілька фото з трофеєм та українським прапором.
Перший трофей у Бельгії
Український легіонер вийшов у стартовому складі Гента. Роман Безус провів на полі майже увесь основний час матчу, повідомляє 24 канал.
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Володар трофею визначився лише у серії післяматчевих пенальті, де точнішими були футболісти Гента – 4:3. Роман Безус здобув свій перший кубок у Бельгії.
Інший українець Богдан Михайліченко провів увесь фінал на лаві запасних Андерлехта.
Після поєдинку Безус на своїй сторінці в інстаграмі виклав декілька фото з трофеєм. Не обійшлось тут без української символіки. Роман відсвяткував перемогу з прапором України. Під його футболкою було термо. На ньому було написано: "Моліться за мир, моліться за Україну".
Слава тобі, Боже! Допоможи Україні,
– коротко підписав Безус.
Пам'ятна світлина після перемоги у Кубку / Фото з інстаграму футболіста
Безус із трофеєм / Фото з інстаграму футболіста
Гент – володар Кубка Бельгії / Фото з інстаграму футболіста