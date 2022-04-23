Безцінна підтримка: Баварія оплатить житло українським біженцям із інвалідністю у Мюнхені
Джерело:сайт Баварії
Майже 360 тисяч українських біженців знайшли прихисток у Німеччині. Люди, спортивні клуби цієї європейської країни активно допомагає жителям України, які постраждали від війни.
Допомога від футбольного гранда
Дортмундська Боруссія та Баварія найбільше допомагають українському народу. Цього разу важливим та водночас зворушливим вчинком відзначився мюнхенський клуб.
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Баварія прийняла серйозне рішення. Чемпіон Німеччини оплатить житло на два роки українським біженцям з інвалідністю. На це титулований клуб виділив 200 тисяч євро. Цей благодійний проєкт розрахований на 15 переселенців, які втекли від війни у Мюнхен.
Також представники футбольного гранда допоможе в організації безкоштовних оздоровчих процедур на території клубних спортивних комплексів.
Нагадаємо, що на матчах Баварії постійно підтримують Україну, яка воює проти Росії. Капітан команди виходить на поле з синьо-жовтою капітанською пов'язкою.
У розташуванні клубу з Мюнхена вражені підтримкою місцевих жителів, волонтерів, які надають житло біженцям, допомагаю фінансово, тому теж вирішили доєднатись до доброї справи. Хоча влада Німеччини абсолютно відрізняється від звичайних німців.