Колишній гімнаст збірної України Максим Василенко відзначився черговим скандалом. Спортсмен все більше зменшує сумніви українських уболівальників у його проросійській позиції.

Проросійська позиція українця

Олег Верняєв нагадав українцям про "героя" країни – Максима Василенка. Колишній спортивний гімнаст довів, що йому слід їхати у напрямку "русского воєнного корабля".

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Ексзбірник української команди зачепив націоналістичну тему та згадав про фашистську символіку. У своєму сторіс в інстаграмі Василенко зазначив, що нарешті настав той час, коли українці з гордість зможуть носити георгіївські стрічки, натиснути руку героям-ветеранам та не чути у свою сторону бруду з боку інших.

Колишній гімнаст радіє, що в Україну прийшов "русскій мір", який визволить країну від недобрих людей. Василенко справді вважає, що сюди прийшли "визволителі".

Окупанти, які визволяються українців від їх рідних домівок, позбавляють життя та мирного неба над головою. Але цього всього не побачить Василенко.

Зрадник країни виклав у сторіс фото слова "Україна" на фоні бігбордів темою до 9 травня, а дві останні букви у назві держави вже відвалились.

Ура! Без нелюдей, які кричать "слава Бандері", які носять націоналістичну та фашистську символіку. Ми нарешті зможемо відсвяткувати це велике свято. Нарешті зможемо слухати і співати фронтові пісні, з гордістю одягнути георгіївські стрічки, потиснути руку нашим героям-ветеранам і почути тихий дзвін їх медалей, покласти квіти до вічного вогню і вшанувати пам'ять загиблих предків!,

– написав Василенко.



Верняєв показав нову брехню від Василенка / Скриншот із інстаграму гімнаста

А раніше цей зрадник виступав за збірну України

Це вже не перша резонансна заява Василенка. Раніше колишній гімнаст просив Бога, щоб той врятував херсонців від українських ракет. Прихильники спортивної гімнастики подумали, що Максим, можливо, випадково сплутав слова у сторіс, а мав на увазі, що російських ракет. Але тепер йог проросійська позиція підтвердилась.

Верняєв зауважив, що не хотів би постити таке лайно собі у сторіс, але країна повинна знати в обличчя своїх "героїв".

Нагадаємо, що у перший день 2022 року Василенко оголосив про закінчення спортивної кар'єри.

. Після першої такої заяви Василенко зробив свою сторінку в інстаграмі приватною. Видно боїться, що люди його відправлять до російського корабля.