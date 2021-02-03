Без Миколенка та Забарного, але з Бєсєдіним: Динамо подало заявку на матчі Ліги Європи

Київське Динамо назвало список гравців, які зможуть виступити за команду в матчах Ліги Європи. Не всі гравці, які вважаються основними, потрапили у список А.

Джерело: сайт Динамо

За список А в Динамо заявлені 24 футболісти. Зокрема, до заявки киян увійшли Артем Бєсєдін, річна дискваліфікація якого закінчилася, а також Сідклей, котрий повернувся до Динамо після оренди в Корінтіансі.

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Натомість у ньому немає захисників, які вважалися чи не основними в цьому сезоні в складі Динамо – Віталія Миколенка, Ілля Забарного, Дениса Попова та Олександра Сироти. Також немає і воротаря Руслана Нещерета.

Причина в тому, що ці гравці можуть бути подані за списком B. Його можна подати до 17 лютого.

"Якщо хтось із гравців основного складу команди не знаходиться в списку А, то це не означає, що він не заявлений на матчі Ліги Європи. Список B буде опублікований на офіційному сайті клубу відразу після відправлення в УЄФА", – запевнили в Динамо.

Заявка Динамо на матчі Ліги Європи

Голкіпери: 1. Георгій Бущан, 71. Денис Бойко.

Захисники: 13. Артем Шабанов, 20. Олександр Караваєв, 21. Володимир Костевич, 23. Сідклей, 24. Олександр Тимчик, 94. Томаш Кендзьора.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тудор Белуце, 7. Беньямін Вербич, 8. Володимир Шепелєв, 10. Микола Шапаренко, 14. Карлос де Пена, 15. Віктор Циганков, 17. Богдан Лєднєв, 18. Олександр Андрієвський, 19. Денис Гармаш, 29. Віталій Буяльський, 99. Міккель Дуелунд.

Форварди: 22. Жерсон Родрігес, 31. Назарій Русин, 41. Артем Бєсєдін, 89. Владислав Супряга.

Нагадаємо, Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє проти бельгійського Брюгге. Перший матч відбудеться в Києві 18 лютого. 25 лютого команди зіграють в Бельгії.