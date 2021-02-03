Без Миколенка та Забарного, але з Бєсєдіним: Динамо подало заявку на матчі Ліги Європи

Київське Динамо назвало список гравців, які зможуть виступити за команду в матчах Ліги Європи. Не всі гравці, які вважаються основними, потрапили у список А.
Джерело: сайт Динамо
За список А в Динамо заявлені 24 футболісти. Зокрема, до заявки киян увійшли Артем Бєсєдін, річна дискваліфікація якого закінчилася, а також Сідклей, котрий повернувся до Динамо після оренди в Корінтіансі.
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Натомість у ньому немає захисників, які вважалися чи не основними в цьому сезоні в складі Динамо – Віталія Миколенка, Ілля Забарного, Дениса Попова та Олександра Сироти. Також немає і воротаря Руслана Нещерета.
Причина в тому, що ці гравці можуть бути подані за списком B. Його можна подати до 17 лютого.
"Якщо хтось із гравців основного складу команди не знаходиться в списку А, то це не означає, що він не заявлений на матчі Ліги Європи. Список B буде опублікований на офіційному сайті клубу відразу після відправлення в УЄФА", – запевнили в Динамо.
Нагадаємо, Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє проти бельгійського Брюгге. Перший матч відбудеться в Києві 18 лютого. 25 лютого команди зіграють в Бельгії.