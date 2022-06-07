Без Джими, Білосюк та Блашко: збірна України з біатлону розпочала підготовку до нового сезону

Жіноча збірна України з біатлону розпочала перший навчально-тренувальний збір задля підготовки до змагального сезону-2022/2023. Наразі команда перебуває у Сянках, що на Львівщині.

До тренувального процесу залучені біатлоністки команди "Б"

У новому сезоні з жіночою командою буде працювати інший тренер Олександр Кравченко. Урош Велепець у сезоні-2022/2023 буде співпрацювати з чоловічою збірною Німеччини.

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Три спортсменки поки що не прибули до тренувальної бази.

У перших зборах у складі команди "А" мали взяти участь Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, а також Анна Кривонос, яка в останній момент замінила Юлію Журавок.

За інформацією Суспільне Спорт, і Блашко, і Джима проведуть перший збір за кордоном у Словенії, готуючись індивідуально.

При цьому до тренувального процесу в Сянках мала б бути залучена і Білосюк, однак біатлоністку поки що не відпустили з лав Національної гвардії України. Раніше в таку саму ситуацію потрапив лідер чоловічої команди Дмитро Підручний.

Наразі у Сянках тренуються Петренко, Меркушина, Кривонос та Валентина Семеренко, яка входить до команди "Б".

Що відомо про тренувальний збір