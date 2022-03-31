Без додаткових покарань: Росію не виключили з ФІФА

Конгрес Міжнародної федерації футболу (ФІФА) не позбавив Росію членства організації. Це питання навіть не обговорювалося.

Нейтральна позиція ФІФА

Конгрес ФІФА відбувся у четвер, 31 березня, у Досі. Засідання членів конгресу відбулося перед жеребкуванням фінальної частини чемпіонату світу-2022, який прийматиме Катар.

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Раніше зазначалося, що під час Конгресу ФІФА мають розглянути ймовірне виключення Росії зі списку учасників організації. Цю ініціативу були готові підтримати європейська та південноамериканська конфедерації футболу.

Однак під час засідання це питання навіть не обговорювалося. Замість цього було призупинено членство в організації Пакістану, Зімбабве та Кенії.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно під час засідання звернувся до міжнародної спільноти. І закликав зупинити усі воєнні дії, зокрема вторгнення Росії в Україну.

Також він не згадав про звірські дії окупантів на території України.

28 лютого ФІФА у спільній заяві з УЄФА оприлюднили інформацію про те, що національні збірні Росії та її клуби були відсторонені від усіх змагань.