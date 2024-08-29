Достойний суперник: Бетіс висловив солідарність з Україною напередодні матчу з Кривбасом

Реал Бетіс вивісив величезний синьо-жовтий стяг на домашньому стадіоні. Таким чином клуб висловив солідарність з українським народом.

У четвер, 29 серпня, відбудеться матч плейоф кваліфікації Ліги конференцій. У ньому зійдуться Бетіс та Кривбас.

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Бетіс підтримав українців

Іспанський клуб звернувся до Кривбасу та українців, щоб висловити підтримку та солідарність напередодні матчу.

"Ласкаво просимо до "Беніто Вільямарін", ФК Кривбас! У нашому домі ми виступаємо за мир. Наша солідарність з українським народом,

– написав акаунт Бетіс в Х.



Український прапор на стадіоні "Беніто Вільямарін" / Фото з соцмережі Х Бетіса

Довідка. У першому матчі Кривбас поступився іспанцям з рахунком 0:2.

Відзначимо, що стартовий свисток у матчі-відповіді пролунає о 22:00 за київським часом.