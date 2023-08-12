Голанд "привітно" зустрів новачків: МанСіті розгромив Бернлі у стартовому матчі АПЛ – відео

Чемпіон англійської першості впевнено підтвердив свій статус. До того "блакитні" продемонстрували новачку, що на них чекає в еліті.

Бернлі – Манчестер Сіті 0:3

Голи: Голанд, 4, 36, Родрі,75

Бернлі та Манчестер Сіті провели зустріч в рамках 1-го туру Англійської Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшла команда Гвардіоли. "Містяни" "тепло" привітали легенду свого клубу, пише 24 Канал.

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Складний суперник на старті

У стартовому турі Англійської Прем'єр-ліги зійшлися чемпіон "Туманного Альбіону" Манчестер Сіті, а також тріумфатор другого за силою тамтешнього дивізіону Бернлі, який переміг у Чемпіоншипі та підвищився у класі. "Блакитні" вирішили відразу продемонструвати "бордовим" "хто є хто", що "манкуніанцям" вдалося зробити пречудово.

МанСіті відразу ж голодно кинувся атакувати свого опонента, на тренерському містку якого знаходиться колишній футболіст "містян" Венсан Компані. Уже на 4-ій хвилині зустрічі гол на свій рахунок записав по футбольному божевільний Ерлінг Голанд, якому після високої подачі у карний маднчик асистував Родрі. Норвежець у свою чергу спокійно з не найзручнішої позиції відправив м'яч у сітку воріт.

Після пропущеного голу Бернлі вирішив також продемонструвати свої зуби, провівши декілька хороших атак на ворота "блакитних", інколи за допомогою пресингу перехоплюючи ініціативу. Та от, можливо, невпевненість "бордових" та Едерсон завадили підопічним Компані відкрити рахунок голів у цьогорічній АПЛ. А от уже на 36-ій хвилині Ерлінг Голанд повернув гру в руки МанСіті, влаштувавши дубль. Форвард з розвороту, після пасу Альвареза у штрафній зоні, відправив м'яч у сітку воріт, який відрекошетив від поперечки.

У другому таймі гра йшла тільки на половині Бернлі, оскільки "бордовим" вже не вдавалося настрашити своїми іклами "містян", а таким чином, вони просто намагались пропустити якнайменше у даній зустрічі. Та от на 75-ій хвилині матчу Родрі, який раніше асистував Голанду, виявився найспритнішим у хаосі, який відбувався в карному майданчику Бернлі та потужним ударом зробив рахунок розгромним, 0:3.

Після перегляду VAR на 90+4-ій хвилині арбітр продемонстрував пряму червону картку гравцю "бордових" Анассу Зарурі, відмінивши спершу продемонстровану жовту. Марокканець з'явився на полі всього на 61-ій хвилині, а вихід на газон став для нього дебютним в АПЛ.

Таким чином, Манчестер Сіті впевнено заходить у сезон з розгромної перемоги, а Бернлі у свою чергу надіється реабілітуватись в подальших матчах та продемонструвати силу переможця Чемпіоншипу в еліті англійського футболу.

Відеоогляд матчу: