"Передбачаю перемогу за очками": Бернд Бенте зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Бернд Бенте поділився очікуваннями від поєдинку за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі. Колишній генеральний директор Klitschko Management Group вірить в перемогу Олександра Усика.

У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Бернд Бенте про поєдинок Усик – Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився колишній генеральний директор Klitschko Management Group Бернд Бенте. За його словами, "Циганський король" має невеликі шанси на успіх у бою з українцем.

"Я передбачаю перемогу Усика за очками у бою проти Тайсона Ф’юрі. У технічному плані Олександр кращий боєць.

У нього значно більше досвіду. Він провів 350 боїв у любителях у двох вагових категоріях. Усик також боксував проти сильніших суперників у професіоналах", – сказав Бенте.

Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.