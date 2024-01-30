Бій санкціоновано: Берінчик проведе битву за чемпіонський титул WBO

Український боксер Денис Берінчик офіційно отримав шанс стати чемпіоном світу. Він проведе бій за вакантний пояс чемпіона WBO у легкій вазі.

Титульний поєдинок отримав санкцію від Світової боксерської організації. Суперником українця буде чинний чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі мексиканець Емануель Наваррете, який заради цього бою перейде у нижчу вагову категорію.

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Що відомо про майбутній бій

Повідомляється, що WBO дала сторонам боксерів 15 днів на перемовини. Якщо угоди за цей час не буде досягнуто, то почнеться процедура промоутерських торгів, мінімальна ставка яких сягатиме 150 тисяч доларів. Дата бою буде визначена після завершення переговорів.

Нагадаємо, що 35-річний Денис Берінчик наразі володіє поясом інтернаціонального чемпіона WBO, який він здобув у 2018 році. З того часу українець 8 разів успішно захищав цей титул.

Останній бій він провів у серпні 2023 року, коли в андеркарді бою Олександра Усика переміг одностайним рішенням суддів шведа Ентоні Їгіта. Всього на професійному рівні Берінчик провів 18 поєдинків, у яких здобув усі перемоги, з яких 9 нокаутом.

Майбутній суперник українського боксера – 29-річний Емануель Наваррете. На рахунку мексиканця 40 поєдинків на професійному ринзі. Він здобув 38 перемог (31 нокаутом), зазнав однієї поразки та ще один бій закінчився внічию.

Наваррете ставав чемпіоном світу за версією WBO у трьох дивізіонах: другому легкому, напівлегкому та другому напівлегкому (володіє поясом з 2023-го).

. Поки що Україна може похизуватись лише одним чинним чемпіоном світу з боксу – Олександром Усиком, який вже 17 лютого поб'ється за усі пояси хевівейту проти Тайсона Ф'юрі.