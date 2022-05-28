"Берінчик працює за покликом серця": боксер змінив ринг на війну проти окупанта

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Денис Берінчик зробив свій патріотичний вибір на користь країни. Боксер вступив у територіальну оборону.

Красюк: Він працює, допомагає хлопцям, людям

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк розповів про життя Дениса Берінчика після 24 лютого. Український боксер без вагань вступив у лави територіальної оборони, а станом на травень перебуває у Києві.

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Берінчик займається волонтерською діяльністю. Боксер разом із іншими вояками допомагає гуманітарно. Наразі про повернення Дениса на ринг навіть не може йти мова.

Він в Києві, в Україні. Він працює, допомагає хлопцям, людям. Гуманітарно, з вояками. Людина працює за покликом серця. Чесно кажучи, зараз ми об’єктивно розуміємо, що бокс в Україні на період війни відкладається. Тому моє завдання зараз докласти таких зусиль, аби Берінчик отримав те, на що заслуговує,

– сказав Красюк.

Промоутер розповів, що мав розмову з президентом WBO щодо майбутнього поєдинку боксера.

"Попри те, що зараз в Україні такі складні часи, щоб Берінчик отримав свій шанс битися за найвищі титули світового боксу. Я цим займаюся, в мене є ідея з цього приводу. Я, чесно кажучи, навіть з цього приводу не інформував Дениса. Кілька днів тому я спілкувався з президентом WBO, ми обмінялися декількома смс-ками. У мене виникла ідея, що ми можемо зробити, і зараз ми спробуємо над нею попрацювати", – відповів генеральний директор.

"Берінчик бився чи за претендентський, чи за чемпіонський пояс"

Красюк запевнив, що після тривалої паузи боксеру буде складно повернутись на ринг та показувати той рівень боксу, який був у найкращі роки. Тому промоутер робить усе, щоб повернути Берінчика до його улюбленої справи.

Промоутер хоче побачити Дениса у поєдинку за претендентський чи чемпіонський пояс.

Тому що скільки років бути боксером, час плине, і повернутися, якщо пройде рік – два, буде дуже складно, якщо не неможливо. Тому важливо сконцентруватись на цьому моменті і докласти максимальних зусиль, аби дати Берінчику можливість пострілу з плацдарму. Це поки не перемовини ведуться. А зараз я відпрацьовую можливість таких перемовин. Я хочу створити умови для того, щоб Берінчик бився чи за претендентський, чи за чемпіонський пояс,

– додав Красюк.

Патріотична позиція боксера