"З цим звуком прокидається моя країна": Берінчик увімкнув сирену на пресконференції у США

Український боксер Денис Берінчик не забуває нагадувати всьому світу про війну, яка триває вже третій рік. Під час пресконференції з Емануелем Наваррете українець виголосив потужну промову.

В американському місті Сан-Дієго відбулася пресконференція присвячена поєдинку між Денисом Берінчиком та Емануелем Наваррете. Його бій буде проходити паралельно з мегафайтом Усик – Ф'юрі, пише 24 Канал.

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Потужний виступ Берінчика

Свою частину пресконференції Берінчик розпочав зі звуку повітряної тривоги, яку щодня чують українці. Таким чином боксер нагадав світу, що в Україні триває жахлива війна. Також Денис подякував українським воїнам, які боронять Батьківщину від ворога.

"З цим звуком прокидається моя країна, живе понад два роки. Кожен день, кожну секунду. Цей звук означає, що Росія забирає чиєсь життя або щось руйнує – кожен день, багато разів на день.

Проте наші захисники продовжують день за днем, хвилину за хвилиною робити свою справу. Тому, перш за все, я хочу подякувати українським воїнам, бо завдяки їм я зміг підготуватися та прибути до вас", – сказав Берінчик.

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