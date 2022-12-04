Берінчик – Менді: відео найкращих моментів чемпіонського бою українця

Український боксер Денис Берінчик провів бій проти француза Івана Менді. Боксери провели бій усі відведені 12 раундів.

На цю битву Денис Беринчик виставив свій чемпіонський пояс WBO International. Менді володів званням чемпіона Європи за версією EBU.

Варте уваги Денис Берінчик вийшов на бій проти Менді в формі з шевроном спецпідрозділу "Кракен"

Бій тривав усі 12 раундів та закінчився перемогою Берінчика одноголосним рішенням суддів – 117:112, 116:112, 116:112.

Відео найкращих моментів бою Берінчик – Менді