Берінчик провів відкрите тренування напередодні титульного бою з Менді: відео

Український боксер Денис Берінчик після майже річної перерви повертається на ринг. Суперником нашого бійця стане француз Іван Менді.

У суботу, 3 грудня, чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Беринчик проведе титульний поєдинок проти Івана Менді, який представляє Францію.

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Напередні бою суперники провели відкрите тренування.

Український боксер під час сесії пожонглював м'ячами, а також продемонстрував техніку ударів.

Відео тренування Берінчика

Берінчик вміє не тільки жонглювати м'ячиками / instagram.com/berinchyk

Поєдинок Берінчик – Менді відбудеться в андеркарді бою Ф'юрі – Чісора . Вечір боксу проходитиме 3 грудня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Свій попередній бій Денис провів у грудні 2021 року, коли переміг росіянина Ісу Чанієва та захистив чемпіонський пояс WBO International.

Його суперник востаннє виходив на ринг у квітні 2022 року. Тоді Менді здобув вакантний пояс EBU, перебоксувавши італійця Джанлуку Челью.